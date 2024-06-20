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Какие новые зарубежные вузы откроются в Казахстане, рассказали в Миннауки

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Студенты на занятиях
Студенты-медики. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге СЦК рассказал, какие зарубежные вузы откроют свои филиалы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в Миннауки, в Казахстане по поручению президента с 2021 года открыто 14 филиалов мировых вузов и стратегических партнерств, по 8 ведутся подготовительные работы.

Министр Саясат Нурбек перечислил несколько иностранных университетов, с которыми ведется работа по открытию филиалов:

  1. Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М. Дулати для подготовки кадров в области химии и химических технологий;
  2. Университет Гази (Турция) на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров;
  3. Пекинский университет языков и культуры (КНР) на базе международного университета "Астана";
  4. Университет Квинс (Ирландия) на базе Университета Нархоз.

Также, по словам министра, ведутся работы по сотрудничеству с университетами KAIST и Woosong в Южной Корее.

В начале года мы писали подробный материал о высшем образовании в Казахстане в 2024 году и его особенностях. Также недавно в Казахстане были опубликованы пороговые баллы по итогам ЕНТ для каждого вуза при поступлении на бесплатное обучение.

Ранее на жалобы о дороговизне учебы в казахстанских вузах ответили в Миннауки.

"Как мы в прошлом году говорили, у нас сейчас очень консервативная политика по установлению стоимости обучения в вузах. Отслеживаем, контролируем медицинские университеты. Вы знаете, это в ведении Минздрава: мы влияем только в части академической политики. Оплату обучения другое ведомство устанавливает. Если есть конкретные факты, где слишком сильно повысили плату за обучение, вы нам передайте", - сказал Саясат Нурбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120940-kakie-novye-zarubezhnye-vuzy-otkroyutsya-v-kazahstane-rasskazali-v-minnauki/

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