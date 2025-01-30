Министр обратился к студентам Казахстана с важной информацией

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек опубликовал в своей соцсети обращение к казахстанским студентам по поводу стипендий, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале министра Саясата Нурбека. Со ссылкой на АО "Финансовый центр" министр сообщает о начале выплат стипендии за январь.

"Уважаемые студенты! Уведомляем вас, что выплата государственной стипендии за январь месяц началась сегодня, 30 января. На сегодняшний день Оператор произвел выплаты студентам 77 ВУЗов. Все оставшиеся выплаты государственной стипендии будут завершены завтра, 31 января.

В Сети распространяется информация о задержке выплаты стипендии, в частности, что выплаты будут произведены после 3 февраля. Данная информация не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальным источникам", - говорится в публикации министра.

Напомним, те студенты, кто учится по гранту в Казахстане, получают денежное пособие - стипендию. В 2025 году ее размер возрастет. Подробнее о размерах и правилах назначения стипендий читайте в нашем материале.

Мы также писали о том, что в Казахстане регулярно повышают размеры стипендий для студентов. В прошлом году, например, рост затронул более 445 тыс. учащихся.

В этом году увеличат размер стипендий казахстанских студентов увеличат с 1 сентября. Для студентов бакалавриата он составит 52 372 тенге, интернов - 94 862 тенге, докторантов - 262 500 тенге. Подробнее читайте здесь.