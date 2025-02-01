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Информацию, что Дикий Арман нанес себе раны, прокомментировали в КУИС

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Арман Джумагельдиев
Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

В Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный также как Дикий Арман, угрожал вскрыть себе вены в тюремном душе. Сообщение прокомментировали в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ.

В частности, информация об этом появилась в Telegram-канале KöpSöz. Авторы утверждают, что все произошло 31 января.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в КУИС МВД РК. Там подтвердили, что мужчина нанес себе незначительные раны.

"Данный осужденный причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Осужденный находится под особым контролем, с ним проводится превентивная работа психологов учреждения.

По данному факту назначена служебная проверка", - рассказали нам в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Напомним, 27 января в Алматы вынесли приговор Арману Джумагельдиеву, известному также как Дикий Арман – его задержали после январских беспорядков. Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Еще по данному делу осуждены экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков.

Кайрата Кудайбергена осудили по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". По совокупности наказания его приговорили к 8 годам лишения свободы с запретом на занятие общественно-политической деятельностью.

Бывшего начальника 5-го Департамента КНБ Руслана Искакова признали виновным по статье 262 УК РК "Создание и руководство ОПГ", по статье 272 "Массовые беспорядки" и статье 268 "Бандитизм". В итоге Искакова приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд также постановил внести представление о лишении Искакова звания полковника, государственных наград, в том числе ордена "Айбын".

Другими участникам массовых беспорядков - членам банды Джумагелдиева (всего 13 лиц) - назначены наказания от 10 до 15,5 лет лишения свободы. ️Иным участникам массовых беспорядков, не входящих в состав банды, назначены наказания от 1,5 до 7 лет лишения свободы.

Несколько подсудимых по делу Дикого Армана о январских беспорядках суд освободил от наказания. Связано это с тем, что назначенные им сроки осужденные отбыли, находясь под арестом.

Также в суде озвучили подробности по делу Дикого Армана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217152-informaciyu-chto-dikiy-arman-porezal-sebe-veny-prokommentirovali-v-kuis/