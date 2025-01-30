"Решил вмешаться в процесс съемки": любопытного снежного барса сняла фотоловушка в ВКО

Очередной снежный барс попался в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.

"В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка засветился очень любопытный гость - снежный барс. Но вместо того, чтобы просто пройти мимо фотоловушки, он решил вмешаться в процесс съемки", - говорится в посте под видео.

На кадрах видно, как барс внимательно рассматривает камеру, а потом тянет лапой, будто хочет ее сорвать.

"Может, не понравился ракурс? Или решил, что кадры с его участием должны выглядеть безупречно?" - с юмором отмечают в Комитете.

Несмотря на активное любопытство животного, техника выдержала и получились уникальные кадры грациозного хищника вблизи.

Наопнмим, в начале года в Алтайском лесничестве Алтайского филиала фотоловушка зафиксировала уникальное событие - на видео попал снежный барс.

В конце декабря в национальном парке "Алтын-Эмель" в Восточно-Казахстанской области в фотоловушку попала самка снежного барса с двумя котятами.

А в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

Также в конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре появилось видео, снятое в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.