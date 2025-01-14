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Снежный барс попал в фотоловушку на востоке Казахстана

Опубликовано:

Снежный барс в Катон-Карагайском ГНПП
Снежный барс в Катон-Карагайском ГНПП. Фото: instagram.com/qazaqormany

В Алтайском лесничестве Алтайского филиала фотоловушка зафиксировала уникальное событие - на видео попал снежный барс, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

"В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке были проверены результаты работы фотоловушек, установленных для мониторинга редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, и их ареалов обитания.

В Алтайском лесничестве Алтайского филиала фотоловушка зафиксировала уникальное событие — на видео попал снежный барс (Panthera uncia), находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в список редчайших видов. Этот факт является важным доказательством эффективности мер по охране природы", - сообщает ведомство.

Напомним, ранее в конце декабря в национальном парке "Алтын-Эмель" в Восточно-Казахстанской области в фотоловушку попала самка снежного барса с двумя котятами.

А в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

Также в конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре появилось видео, снятое в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211633-snezhnyy-bars-popal-v-fotolovushku-na-vostoke-kazahstana/

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