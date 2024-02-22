"С обзором 360 градусов": полиция начала следить за водителям Астаны с помощь новых камер
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В Астане со вчерашнего дня патрулируют пять экипажей полиции, оснащенных новым комплексом Ekin Patrol G 2, который следит за водителями на дорогах столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Акимат со ссылкой на ДП Астаны сообщает, что мобильный аппаратно-программный комплекс Ekin Patrol G 2 имеет возможность фиксировать нарушения скоростного режима авто, движущихся в противоположных и в одном направлении.
Кроме того, через него возможно панорамное наблюдение с обзором сторон 360 градусов, что позволит распознать находящиеся в розыске машины. Также в полиции отметили, что данная функция способствует оперативному реагированию на задержание таких авто.
"За счет мобильности и многофункциональности комплекса будут зафиксированы нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер регистрации нарушений. В целом внедряемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и контролировать обеспечение общественного порядка", – рассказали в ведомстве.
Напомним, что в феврале прошлого года на патрульных авто полиции в Алматы появились камеры "Сергек", которые также детектируют автомобиль в потоке, распознают госномер и передают данные на сервер.
В октябре их установили на некоторые автобусы в Караганде.
А декабре в Семее появились патрульные автомобили, на которых установлены камеры "Сергек".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062436-s-obzorom-360-gradusov-politsiya-nachala-sledit-za-voditelyam-astany-s-pomosch-novyh-kamer/