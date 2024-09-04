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По-новому стали выявлять нарушителей на трассах в ВКО

Опубликовано:

Полицейский с планшетом
Полицейский. Кадр из видео: ДП ВКО

Устройство "Кибер-шериф" стали применять полицейские ВКО на трассах региона в тестовом режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

По словам стражей порядка, устройство обеспечивает необходимый функционал по видеофиксации окружающей обстановки, измерению скорости движения транспортных средств.

Также "Кибер-шериф" способен распознавать нечитаемые государственные регистрационные номерные знаки на значительном расстоянии, фиксировать машины, находящиеся в ориентировке, к примеру, угнанные, и автоматически проверяет наличие страховки и техосмотра у встречных машин.

По информации ведомства он способен фиксировать одновременно до 50 правонарушений.

А еще, стражами порядка ВКО в целях профилактики недопущения ДТП на аварийно-опасных участках автодорог области практикуется скрытое патрулирование с применением специальных беспилотных летательных аппаратов.

"Дрон помогает выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, правил маневрирования и водителей, создающих аварийные ситуации", - отметил начальник УМПС ДП ВКО полковник полиции Талгат Нуриев.

Напомним, в июне этого года в Павлодарской области только за один день с помощью комплекса "Кибер-шериф" выявили 100 водителей, которые нарушили установленный скоростной режим.

На днях с помощью спецсистемы SuncarSmartQorgau полицейские задержали в ЗКО водителя, многократно нарушившего правила дорожного движения - отмечалось, что он нарушил ПДД более 40 раз за три дня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157297-po-novomu-stali-vyyavlyat-narushiteley-na-trassah-v-vko/

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