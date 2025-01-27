В Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников, заявила глава Минздрава

В кулуарах мажилиса глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что усилить уголовную ответственность за нападение на медработников в Казахстане могут уже в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения также прокомментировала недавнее заявление казахстанского гинеколога о нападении на нее пациентки – разъяренная женщина рассекла бровь медику телефоном.

"Этот случай потряс нас в очередной раз. Медсообщество возмущается, потому что буквально месяц назад был случай, когда родственники тяжелой больной избили сотрудников скорой помощи во время оказания реанимационных мероприятий. Этот случай с акушер-гинекологом также достаточно глубоко воспринят медобщественностью", - прокомментировала Альназарова.

Она добавила, что Минздрав уже инициировал нормы об усилении ответственности за нападение на медиков в Казахстане.

"Что касается усиления ответственности за нападение и причинение вреда здоровью медработникам во время несения службы - они сегодня поддержаны Генпрокуратурой. Нормы проходят внутригосударственные согласования. Минздрав их инициировал.

Поэтому при поддержке депутатов парламента, которые также с нами обсуждали их, я думаю, мы в течение этого года в уголовный кодекс внесем статью - усиление уголовной ответственности для граждан, которые во время несения службы медработниками совершили действия в виде нападения на них", - сообщила глава МЗ.

Напомним, Минздрав инициировал поправки в Уголовный кодекс из-за нападений на медработников еще в феврале прошлого года. Летом прошлого года сообщалось, что с 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков в Казахстане.

В конце декабря прошлого года глава Минздрава сообщила, что обсуждается возможность оснастить медработников скорой видеожетонами. Несколькими днями до этого фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизы.

Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что виновные будут наказаны по закону.

Добавим, нападения на медработников в Казахстане не редкость - они продолжились и в этом году. Так, в конце прошлой недели в Кокшетау родителей пострадавшего ребенка, которому врачи ампутировали пальцы, наказал суд за неуважение к медперсоналу.

Мы писали об этом деле. В Сети распространялась информация, что на сотрудников детской облбольницы в Кокшетау напали, предположительно, родители пострадавшего ребенка. В полиции отреагировали на инцидент, сообщив, что принято заявление как от пострадавших врачей, так и от родителей ребенка.

Добавим, что по ч.2 ст.80-1 КоАП РК проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.