"Устроили показательные бои": полиция начала проверку после инцидента с медиками и родителями в Кокшетау
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В Сети распространяется информация, на сотрудников детской облбольницы в Кокшетау напали, предположительно, родители пострадавшего ребенка. В полиции отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.
Видео с больницы опубликовано в Instagram-паблике nayzakokshe. Сообщается, что произошло нападение на врачей Акмолинской областной детской больницы - на медиков якобы напали родители мальчика, чьи пальцы пришлось ампутировать.
В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что принято заявление родителей ребенка.
"Материал направлен в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Управления здравоохранения Акмолинской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также зарегистрировано заявление от медицинских работников по факту неправомерных действий со стороны родителей в медицинском учреждении по которому в настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212899-ustroili-pokazatelnye-boi-policiya-nachala-proverku-posle-incidenta-s-medikami-i-roditelyami-v-kokshetau/