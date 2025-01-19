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"Устроили показательные бои": полиция начала проверку после инцидента с медиками и родителями в Кокшетау

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Больница
Больница. Иллюстративное фото: Sviatlana Lazarenka / Getty Images

В Сети распространяется информация, на сотрудников детской облбольницы в Кокшетау напали, предположительно, родители пострадавшего ребенка. В полиции отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Видео с больницы опубликовано в Instagram-паблике nayzakokshe. Сообщается, что произошло нападение на врачей Акмолинской областной детской больницы - на медиков якобы напали родители мальчика, чьи пальцы пришлось ампутировать.

В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что принято заявление родителей ребенка.

"Материал направлен в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Управления здравоохранения Акмолинской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также зарегистрировано заявление от медицинских работников по факту неправомерных действий со стороны родителей в медицинском учреждении по которому в настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

На днях сообщалось, что стоматолог поругался с пациенткой, выбил телефон из ее рук и выгнал ее из кабинета в Қонаеве.

А жителя Шымкента недавно арестовали на пять суток за то, что тот выражался нецензурной бранью в адрес врача.

Жительница ЗКО заплатит крупный штраф за скандал в поликлинике - суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212899-ustroili-pokazatelnye-boi-policiya-nachala-proverku-posle-incidenta-s-medikami-i-roditelyami-v-kokshetau/

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