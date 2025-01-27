Какой будет погода в последние дни января в Казахстане

По данным синоптиков, 28, 29 и 30 января в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

"На западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя", - рассказали в "Казгидромет".

По Казахстану прогнозируется туман, усиление ветра, в северной половине страны с метелью, на юге, юго-востоке республики - гололед. В температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

В конце прошлого года в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Кроме того, синоптики сделали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.