Какой будет погода в последние дни января в Казахстане
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По данным синоптиков, 28, 29 и 30 января в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.
"На западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя", - рассказали в "Казгидромет".
По Казахстану прогнозируется туман, усиление ветра, в северной половине страны с метелью, на юге, юго-востоке республики - гололед. В температурном фоне резких изменений не ожидается.
Ранее синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.
В конце прошлого года в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.
Кроме того, синоптики сделали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215424-kakoy-budet-pogoda-v-poslednie-dni-yanvarya-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/