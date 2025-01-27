Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Морозы до 27 градусов и снег каждый день: какой будет погода в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Снег в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане в ближайшие 7 дней, с 27 января по 2 февраля, ожидаются морозы, почти всю. неделю в столице будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Теплую неделю обещают синоптики жителям Шымкента

27 января в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 9 градусов, но ночью температура опустится до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

28 января ожидается легкий снег. Температура составит около минус 13 градусов. Максимальная температура составит минус 9 градусов, а минимальная – минус 20 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

29 января вновь обещают снег. Средняя температура – минус 5 градусов. Днем температура поднимется до минус 4 градусов, а ночью опустится до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

30 января в Астане вновь прогнозируют осадки в виде снега. Температура в среднем – минус 11 градусов. Максимально температура поднимется до минус 3 градусов, а опуститься может до минус 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,3 м/с.

31 января в столице ожидается снег. Среднесуточная температура – минус 16 градусов. Днем термометры покажут до минус 6 градусов, а ночью похолодает до минус 27 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

1 февраля снова будет идти снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 1 градус. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,5 м/с.

2 февраля, по прогнозам, вновь ожидается снег. Средняя температура составит минус 6 градусов. Днем столбики термометров могут подняться и до минус 2 градусов, но ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215290-morozy-do-27-gradusov-i-sneg-kazhdyy-den-kakoy-budet-pogoda-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Морозы до 27 градусов и снег каждый день: какой будет погода в Астане на этой неделе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie