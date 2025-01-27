Морозы до 27 градусов и снег каждый день: какой будет погода в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 27 января по 2 февраля, ожидаются морозы, почти всю. неделю в столице будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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27 января в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 9 градусов, но ночью температура опустится до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

28 января ожидается легкий снег. Температура составит около минус 13 градусов. Максимальная температура составит минус 9 градусов, а минимальная – минус 20 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

29 января вновь обещают снег. Средняя температура – минус 5 градусов. Днем температура поднимется до минус 4 градусов, а ночью опустится до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

30 января в Астане вновь прогнозируют осадки в виде снега. Температура в среднем – минус 11 градусов. Максимально температура поднимется до минус 3 градусов, а опуститься может до минус 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,3 м/с.

31 января в столице ожидается снег. Среднесуточная температура – минус 16 градусов. Днем термометры покажут до минус 6 градусов, а ночью похолодает до минус 27 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

1 февраля снова будет идти снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 1 градус. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,5 м/с.

2 февраля, по прогнозам, вновь ожидается снег. Средняя температура составит минус 6 градусов. Днем столбики термометров могут подняться и до минус 2 градусов, но ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.