Потепление после недели морозов и снегопадов обещают в Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 27 января по 2 февраля, ожидается в основном теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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27 января в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

28 января ожидается пасмурная погода. Температура составит около минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 3 градуса. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

29 января осадков не будет. Средняя температура – минус 2 градуса. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

30 января в Алматы обещают легкий снег. Температура в среднем – минус 2 градуса. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,0 м/с.

31 января вновь ожидается снег. Среднесуточная температура – минус 3 градуса. Днем термометры покажут до минус 1 градуса, а ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

1 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 4 градуса. Максимальная температура составит минус 1 градус, минимальная – минус 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.

2 февраля, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит минус 4 градуса. Днем термометры покажут до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.