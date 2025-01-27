Теплую неделю обещают синоптики жителям Шымкента

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 27 января по 2 февраля, обещают теплую погоду - осадки обещают только в один день недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 января в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

28 января ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – минус 2 градуса. Скорость ветра составит до 1,7 м/с.

29 января осадков не ожидается. Средняя температура – 0 градусов. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

30 января в Шымкенте обещают легкий снег. Температура в среднем – 0 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

31 января будет пасмурно. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

1 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

2 февраля в Шымкенте, по прогнозам, будет ясно и солнечно. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 5 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 1,5 м/с.