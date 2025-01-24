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Двухдневный снегопад в Алматы: что сейчас происходит в городе (фото)

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Снежная улица
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы два дня подряд, 22 и 23 января, продолжался снегопад. Коммунальные службы сейчас борются с его последствиями, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в акимате, в результате снегопада в мегаполисе выпало 18 см снега, это 24 тыс. кубометров.

С последствиями снегопада коммунальные службы борются и сейчас.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

За ночь снег с улиц города вывозил 161 самосвал.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

"Для обеспечения безопасного движения и расчистки маршрутов было задействовано 442 единицы специальной техники, включая 175 привлеченных машин. Работы выполняли 1280 дорожных рабочих, из которых 257 были привлечены дополнительно", – проинформировали в акимате.

Помимо этого, проводятся работы по механизированной уборке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта и надземных переходов.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

Сегодня днем планируется задействовать 448 единиц спецтехники и 1192 дорожных рабочих.

Отметим, что по прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня в южной столице ожидается переменная облачность без осадков, дневная температура воздуха составит -10…-12°С.

Напомним, в среду, 22 января, в Алматы начался снегопад, из-за чего ухудшилась ситуация на дорогах – в мегаполисе образовались 10-балльные пробки.

Аэропорт Алматы из-за непогоды обратился к пассажирам с просьбой проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, как пассажирам автобуса пришлось толкать застрявший в снегу общественный транспорт.

Между тем в Астану пришли сильные морозы – сегодня днем в столице обещают 21 градус ниже нуля, а ночью температура опустится до -36 градусов. Из-за морозов столичные школьники и студенты уже несколько дней подряд учатся дистанционно.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214735-dvuhdnevnyy-snegopad-v-almaty-chto-seychas-proishodit-v-gorode/

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