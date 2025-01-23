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Школьников и студентов колледжей снова отправляют на "удаленку" в Астане

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Қазақ тілінде оқу
Пустые парты в классе
Школьный класс. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане в связи с погодными условиями учеников школ и студентов 1-2 курсов колледжей переводят на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"В связи с ухудшением погодных условий 24 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Стоит отметить, что завтра будет уже третий день, когда столичные школьники и студенты колледжей учатся в онлайн-формате. 22 января сообщалось, что учеников первой смены перевели на дистанционку - это было связано с ухудшением погоды.

Накануне, 23 января, также учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены перешли на дистанционный формат обучения.

Сегодня, по данным синоптиков, в Астане ночью температура снизится до -36 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214596-shkolnikov-i-studentov-kolledzhey-snova-otpravlyayut-na-udalenku-v-astane/

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