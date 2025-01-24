В Алматы 20 градусов мороза, в Астане – 36: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 24 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до -9 градусов, а ночью опустится до -20 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем термометры покажут до -21 градуса, ночью температура снизится до -36 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.