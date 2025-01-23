Пара снежных барсов попала в фотоловушку на юге Казахстана

На территории Сайрам-Угамского национального парка в фотоловушки попали двое снежных барсов, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и природного мира.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и природного мира МЭПР РК.

На видео запечатлены двое следующих друг за другом снежных барсов. На следующих кадрах - барс, который сначала забирается в каменную расщелину, а потом выходит наружу, удачно попозировав перед камерой.

Ведомство отмечает, что наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы и свидетельствует о высоком уровне эффективности природоохранных мероприятий.

Напомним, неделю назад снежный барс попал в фотоловушку на востоке Казахстана - в Алтайском лесничестве Алтайского филиала Катон-Карагайского ГНПП.

Ранее в конце декабря в национальном парке "Алтын-Эмель" в Восточно-Казахстанской области в фотоловушку попала самка снежного барса с двумя котятами.

А в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

Также в конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.