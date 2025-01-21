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Сильный снег и морозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в среду, 22 января, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 января ночью на востоке области Ұлытау ожидается сильный снег. Метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на востоке, юге области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Завтра в Карагандинской области усилится ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

А в Атырауской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

22 января в Кызылорде временами возможен снег, низовая метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза c дальнейшим понижением.

22 января днем в Талдыкоргане временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Астане завтра также ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 23-28 м/с. Возможно резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-19 мороза с дальнейшим понижением.

В среду днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области будет ветер северо-западный - порывы 15-20 м/с.

22 января в области Абай ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

В ВКО завтра прогнозируют метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

22 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается снежный накат.

В Алматы 22 января утром и днем - временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат.

В Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью и утром временами 30 м/с и более. 23 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 11-13 мороза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213825-silnyy-sneg-i-morozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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