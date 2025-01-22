Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане

Следом за учащимися в первую смену, учеников второй смены перевели на дистанционку в Астане - это связано с ухудшением погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 22 января 2025 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - информируют в ведомстве.

Добавим, сегодня учащиеся первой смены были переведены на дистанционное обучение в Астане.

По прогнозу синоптиков, 22 января в Астане ожидается снег, метель. Ветер порывами скоростью 15-20 м/с, ночью и утром - временами порывы скоростью 23-28 м/с. Возможно резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-19 мороза с дальнейшим понижением.

Также ранее сообщалось, что в Астане в ближайшие дни, с 20 по 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы.

21 января полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы. Также ранее жителей и гостей Астаны предупредили об ухудшении погодных условий, и в связи с непогодой спасатели напомнили правила безопасности.