Метель и гололед: спасатели обратились к жителям Астаны с предупреждением
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Жителей и гостей Астаны предупредили об ухудшении погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы. В связи с непогодой, спасатели напомнили правила безопасности.
В Telegram-канале акимата Астаны опубликовано предупреждение ДЧС столицы из-за ухудшения погодных условий.
"В Астане 20-21 января ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с"
В связи с этим ДЧС Астаны рекомендует жителям и гостям столицы прислушиваться к предупреждениям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях", - сказано в сообщении.
Правила поведения при гололеде
- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью, наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
"В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар", - добавили в ДЧС.
Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Кроме того, астанчанам напомнили, что если сильный ветер застал их на улице, нужно укрыться в надежном помещении.
Действия населения во время метели
- Если вы в здании, лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
- Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку.
- Если Вы в дороге, двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- В случае неисправности или при очень плохой видимости, остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане. Синоптики обещали низовую метель, гололед, ветер порывами 15-20 м/с.
Также мы писали, что в Астане в ближайшие дни, вплоть до 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы.
Сегодня стало известно, что движение трех пригородных маршрутов в Астане временно приостановили из-за погодных условий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213373-metel-i-gololed-spasateli-obratilis-k-zhitelyam-astany-s-preduprezhdeniem/