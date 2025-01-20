Метель и гололед: спасатели обратились к жителям Астаны с предупреждением

Жителей и гостей Астаны предупредили об ухудшении погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы. В связи с непогодой, спасатели напомнили правила безопасности.

В Telegram-канале акимата Астаны опубликовано предупреждение ДЧС столицы из-за ухудшения погодных условий.

"В Астане 20-21 января ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с"

В связи с этим ДЧС Астаны рекомендует жителям и гостям столицы прислушиваться к предупреждениям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях", - сказано в сообщении.

Правила поведения при гололеде

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью, наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

"В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар", - добавили в ДЧС.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Кроме того, астанчанам напомнили, что если сильный ветер застал их на улице, нужно укрыться в надежном помещении.

Действия населения во время метели

Если вы в здании, лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге, двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности или при очень плохой видимости, остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане. Синоптики обещали низовую метель, гололед, ветер порывами 15-20 м/с.

Также мы писали, что в Астане в ближайшие дни, вплоть до 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы.

Сегодня стало известно, что движение трех пригородных маршрутов в Астане временно приостановили из-за погодных условий.