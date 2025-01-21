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На "ловушку" в мосту отреагировали в акимате Астаны (видео)

Опубликовано:

Отверствие
Отверствие. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Сети опубликовано видео, на котором продемонстрировано отверстие на Атырауском мосту, вероятно, представляющее опасность для проходящих. В акимате отреагировали на видео, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Astanovka98.

"Ловушка" на Атырауском мосту столицы", - отмечается в посте под видео, где продемонстрирована дыра.

В акимате отреагировали на видео и сообщили, что недочеты в конструкции моста будут устранены.

"Указанный на видео участок будет временно огорожен для безопасности жителей. После того как подрядные организации получат необходимые материалы, и при соответствующих погодных условиях, будут проведены работы по ремонту участка", - сообщили в пресс-службе акимата района Нура.

До этого, несколько лет назад на Атырауском мосту также находили дыру. Поверхность моста была покрыта толстым слоем снега, из-за чего дефект сложно было заметить.

Осенью прошлого года сообщалось, что трещина стала причиной закрытия самого длинного моста в Атырау.

Ранее мы писали, что на объездном мосту в Атырау обнаружены дефекты - появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина. Предстоит проведение ремонтных работ.

Также в конце 2023 года на мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе.

Уже в начале 2024 года в Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов. Ситуацию тогда прокомментировали в пресс-службе акимата города, сообщив, что увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций.

Также в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

А летом в Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213768-na-lovushku-v-mostu-otreagirovali-v-akimate-astany-video/

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