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Опасные дефекты обнаружили на 40-летнем мосту в Атырау (видео)

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Мост в Атырау
Мост в Атырау. Фото: azh.kz

На объездном мосту в Атырау обнаружены дефекты - появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина. Предстоит проведение ремонтных работ, передает "Ак Жайык".

Как сообщает региональное издание, на мосту в Атырау, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина.

Кроме это, разошлись и части конструкции моста - арматура выступила на поверхность дороги.

Местные жители, как пишет издание, обеспокоены тем, что металлические прутья могут повредить колеса машин и привести к серьезным ДТП. 

Как сообщили в городской администрации, на данный момент специалисты городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог выехали на место происшествия и проводят необходимые обследования.

"По результатам обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ с ограничением или без ограничения дорожного движения, о чем будет сообщено дополнительно", - отметили в пресс-службе акимата Атырау.

Мост, по данным издания, был открыт в 1985 году. Его длина составляет 305 метров, а ширина - 14 метров.

Напомним, в конце прошлого года на мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе.

Уже в начале этого года в Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов. Ситуацию тогда прокомментировали в пресс-службе акимата города, сообщив, что увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций.

Также в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

А летом в Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186979-opasnye-defekty-obnaruzhili-na-40-letnem-mostu-v-atyrau-video/

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