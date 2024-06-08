Автомобильный мост частично обрушился в Шымкенте: его закрыли (видео)

В Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей, передает издание Otyrar.kz.

По данным журналистов, в микрорайоне Жанаталап в Шымкенте зафиксировано частичное обрушение моста для автопроезда. Переправа соединяла густонаселенный жилой массив с городом.

На месте ЧП были начаты аварийно-восстановительные работы. Проезд закрыли, дорогу по мосту оцепили полицейские.

Теперь, по словам местных жителей, единственно возможным способом добраться до города остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, говорят местные жители.

Аким Туранского района Берик Аширбеков выступил с обращением. Он заверил, что местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.

"Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели – из-за повреждения он закрыт.

Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 (рядом с новым кладбищем) есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также сегодня ночью создадим нормальные условия для передвижения транспорта.

Приносим извинения за созданные неудобства, надеемся на ваше понимание", – заявил чиновник.

Отмечается, что причина обрушения пока остается неизвестной. Сама переправа была построена еще в советское время, а несколько лет назад мост ремонтировали.

Кроме того, напомним, 3 марта на перегоне "Кызылсай – Манкент" в Туркестанской области ограждение железнодорожного моста рухнуло на проходящую под ним дорогу. Машин на тот момент под мостом не было, поэтому никто не пострадал.

Тем не менее после происшествия оштрафовали АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

А в конце марта сообщалось, что в селе Карнак в Туркестанской области после сильных осадков и поднятия уровня воды в реке частично оказался затоплен мост.