Трещина стала причиной закрытия самого длинного моста в Атырау

Мост в Махамбетском районе Атырауской области закрылся для грузовых авто из-за трещины, которая образовалась в средней части, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, планируется проведение технической проверки моста, которая определит, какого масштаба требуются работы.

"Об этой проблеме стало известно недавно, и мы сразу приняли меры безопасности. Трещины на мосту, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай через реку Урал, возникли в средней части. В связи с этим движение тяжелых грузовиков по мосту было запрещено. Легковым автомобилям разрешено проезжать со сниженной скоростью 20 км/ч, так как их вес не представляет угрозы. Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения. На мосту будут установлены специальные дорожные знаки", - сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Со слов Нурлыбаева, будет составлена сметная документация и проведена подготовка к капитальному ремонту. Однако техническая проверка, разработка сметы и выделение финансирования займут время.

Отмечается, что при ремонте движение транспорта не будет полностью перекрыто, так как имеются альтернативные маршруты: дороги Атырау - Уральск и Атырау - Индер.

По данным местного издания, строительство самого длинного моста в Атырауской области началось в 2014 году и было завершено в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина - 13 метров. Он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн, длина подъездного пути - 8,5 километра. Мост был построен для облегчения движения в направлении Атырау - Актобе - Астрахань и Атырау - Уральск. Он находится на балансе районного акимата.

Ранее мы писали, что на объездном мосту в Атырау обнаружены дефекты - появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина. Предстоит проведение ремонтных работ.

Напомним, в конце прошлого года на мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе.

Уже в начале этого года в Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов. Ситуацию тогда прокомментировали в пресс-службе акимата города, сообщив, что увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций.

Также в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

А летом в Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей.