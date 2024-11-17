Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трещина стала причиной закрытия самого длинного моста в Атырау

Опубликовано:

Мост в Атырау
Мост в Атырау. Фото: azh.kz

Мост в Махамбетском районе Атырауской области закрылся для грузовых авто из-за трещины, которая образовалась в средней части, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, планируется проведение технической проверки моста, которая определит, какого масштаба требуются работы.

"Об этой проблеме стало известно недавно, и мы сразу приняли меры безопасности. Трещины на мосту, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай через реку Урал, возникли в средней части. В связи с этим движение тяжелых грузовиков по мосту было запрещено. Легковым автомобилям разрешено проезжать со сниженной скоростью 20 км/ч, так как их вес не представляет угрозы. Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения. На мосту будут установлены специальные дорожные знаки", - сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Со слов Нурлыбаева, будет составлена сметная документация и проведена подготовка к капитальному ремонту. Однако техническая проверка, разработка сметы и выделение финансирования займут время.

Отмечается, что при ремонте движение транспорта не будет полностью перекрыто, так как имеются альтернативные маршруты: дороги Атырау - Уральск и Атырау - Индер.

По данным местного издания, строительство самого длинного моста в Атырауской области началось в 2014 году и было завершено в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина - 13 метров. Он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн, длина подъездного пути - 8,5 километра. Мост был построен для облегчения движения в направлении Атырау - Актобе - Астрахань и Атырау - Уральск. Он находится на балансе районного акимата.

Ранее мы писали, что на объездном мосту в Атырау обнаружены дефекты - появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина. Предстоит проведение ремонтных работ.

Напомним, в конце прошлого года на мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе.

Уже в начале этого года в Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов. Ситуацию тогда прокомментировали в пресс-службе акимата города, сообщив, что увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций.

Также в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

А летом в Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188530-treshchina-stala-prichinoy-zakrytiya-samogo-dlinnogo-mosta-v-atyrau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie