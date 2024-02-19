Подвесной мост в Семее разошелся по швам из-за холода

В Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов, передает Abai News.

Фотография с зазором на подвесном мосту через Иртыш встревожила местных жителей. В произошедшем разбирались чиновники.

В ДП области Абай прокомментировали случившееся.

"Сотрудниками полиции проведено визуальное обследование состояния моста в рамках их компетенции. По результатам обследования в адрес акимата было направлено предписание о необходимости очистки деформационных швов от наледи. Причиной расширения деформационных швов стало понижение температуры воздуха", - заявили в ведомстве.

Подробности произошедшего рассказали в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Семея.

"16 февраля при температуре воздуха -29 градусов были проведены визуальные осмотры деформационных швов и видимых конструкций опор подвесного моста представителями отдела ПТиАД. В результате обнаружены зазоры около 70 мм на опоре №1 и 60 мм на опоре №10 между гребнями деформационных швов. Состояние опор моста оценено как удовлетворительное, угрозы обрушения моста не выявлено", - заявили там.

Как пообещали в ведомстве, специалисты будут осуществлять круглосуточное наблюдение за мостом при пониженных температурах.

Отметим, согласно данным РГП "Казгидромет", сегодня днем в Семее ожидается до -36 градусов. Завтра и послезавтра по ночам температура воздуха будет достигать -37...-38 градусов.

Напомним, что в области Абай также было объявлено штормовое предупреждение - сообщалось о сильном ветре и низовой метели.