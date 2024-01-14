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Шов разошелся на автомобильном мосту в Алматы (видео)

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Шов на мосту
Шов на мосту. Кадр из видео: t.me/kris_p_alm

В Алматы на автомобильном мосту по проспекту Райымбека разошелся деформационный шов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата города, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Kris_p_almaty опубликовал кадры с разошедшимся швов на мосту по проспекту Райымбека возле микрорайона Калкаман.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматы сообщили, что строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по проспекту Райымбека западнее улицы Ашимова проводились в 2014-2015 годах.

"Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, в следствии чего деформационный шов расширяется, соответственно, в летний период наоборот", – пояснили в акимате.

В ведомстве отметили, что дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно выдавливание резинового компенсатора с наполнителем. В связи с этим на 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде.

"На сегодняшний день причин к ограничению движению по эстакаде не выявлено. Специалистами проводятся предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения", – добавили в пресс-службе.

Акимат также рекомендует водителям сохранять установленный на эстакаде скоростной режим – 40 км/ч.

В ведомстве добавили, что дополнительная информация будет предоставлена после получения заключений от специалистов.

Напомним, летом прошлого года в социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост по Сейфуллина. В акимате Алматы опровергли эти сведения.

В ведомстве пояснили, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.

Также в Алматы осенью завершили ремонт участка проспекта Аль-Фараби через реку Есентай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055406-shov-razoshelsya-na-avtomobilnom-mostu-v-almaty-video/

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