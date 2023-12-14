Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мост "разошелся по шву" из-за морозов в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

Старый мост в Павлодаре
Старый мост в Павлодаре. Фото: кадр из видео instagram/tipavlo.dar

На мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе, передает Pavlodarnews.kz.

Видео, на котором продемонстрировано расхождение моста, было ранее опубликовано в одном из Instagram-пабликов Павлодарской области.

Издание со ссылкой на представителей областного филиала "КазАвтоЖола" пишет, что сотрудники ДЭУ-61 ПОФ ТОО "КАЖсервис" выявили расширение деформационного шва и расхождение перильного ограждения.

Предприятием совместно с другими, курирующими вопрос, подрядными организациями было произведено обследование моста.

"В результате обследования выявлено, что вследствие понижения температуры произошло расширение деформационных швов на 10-16 см на седьмой и девятой опоре. Сами опоры в удовлетворительном состоянии. На текущий момент вертикальное и горизонтальное смещение, как и угроза разрушения - отсутствуют", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Между тем, как сообщает издание, этот мост - аварийный.

"Его возводили более 60 лет, он не соответствует требованиям грузоподъемности. Ездить по переправе могут только легковые автомобили и рейсовые автобусы", - пишет издание.

Ранее мы писали о том, что данный автомобильный мост находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Вместо него планировалось построить новый мост предварительной стоимостью 38 млрд тенге.

"Существующий мост через реку Иртыш был построен в 1962 году. Текущее состояние оценивается как неудовлетворительное, которое требует реконструкции. С 2019 года мы начали проектировать данный мост. Хотели изначально сделать капитальный ремонт, но им мы не достигали всех современных параметров по пропуску грузовых автомашин", - сообщили тогда в павлодарском областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050794-most-razoshelsya-po-shvu-iz-za-morozov-v-pavlodare-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.