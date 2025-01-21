Аэропорт Астаны сделал заявление из-за задержки рейсов

Во вторник, 21 января, в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны закрыта с 08:33 до 10:33 местного времени.

Для обеспечения безопасности и устранения снежных масс на аэродроме работает 10 единиц специализированной техники, сообщили в аэропорту.

"На данный момент из 70 запланированных рейсов 6 задержаны, а из 68 рейсов, ожидающих прибытия, 14 также имеют задержки. Все задержки связаны с погодными условиями и техническим обслуживанием аэродрома", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта или по телефону 8 (7172) 702-999.

"Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за обновлениями", - обратились к пассажирам.

Отметим, по данным портала Gismeteo, сегодня в Астане весь день будет идти снег, ожидается усиление ветра до 13-16 метров в секунду. Термометры покажут от -2 до -4 градусов.

Добавим, вчера мы публиковали прогноз погоды в Астане на эту неделю - жителей столицы предупреждают о грядущих 30-градусных морозах.