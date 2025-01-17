Казахстанцев призвали готовиться к сильным морозам

В Казахстане в ближайшие несколько дней ожидается значительное понижение температуры - граждан призывают быть готовыми к сильным морозам, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, атлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду на большей части Казахстана - в зоне его фронтальных разделов прогнозируются снег, метель, на западе, юге.

20-21 января на севере страны обещают осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области.

Сильный снег прогнозируются 20 января в области Ұлытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой областях, 21-22 января в Акмолинской, 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областях и в области Абай, 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетiсу.

С 22 января по Казахстану начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к значительному понижению температуры воздуха ночью:

на западе до 10-20 градусов мороза;

на северо-западе и севере до 20-30 градусов мороза;

в центре и на востоке ожидается до 25-35 градусов мороза;

на юге страны - до 12-25 градусов мороза.

Жителей страны призывают быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям.

Отметим, что ранее в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года.

Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.