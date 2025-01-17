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10 тыс. квартир и домов без газа: полиция Алматы начала расследование

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Поврежденный участок газопровода
Поврежденный участок газопровода. Фото: aimaq.kz

Поврежденный участок газопровода в Алматы восстановили, а полиция начала досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным акимата, в Турксибском районе Алматы восстановлен подземный газопровод, из-за повреждения на котором свыше 10 тыс. абонентов остались без газа.

"Частные лица, без согласования с городскими службами, ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу. Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены 150 рабочих и 6 единиц техники АО "QazaqGaz Aimaq". Для бесперебойного теплоснабжения части потребителей работа котельной "Аэропорт" ТОО "АТКЭ" вынужденно переведена на резервное топливо - мазут", - рассказали в акимате.

Также сообщается, что повреждение на газопроводе устранено, но газ потребители получат после опрессовки системы.

"Специалисты проведут опрессовку системы, после чего, для обеспечения безопасности потребителей будет производиться подомовой обход и поэтапное подключение газоснабжения. Просим жителей соблюдать технику безопасности и воздержаться от самостоятельного подключения", - сказано в сообщении.

По данным акимата, газопровод был поврежден из-за самовольной прокладки канализационных труб к одному из заведений. В пресс-службе заявили, что собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб.

"Управлением полиции Турксибского района начато расследование для привлечения к ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства.

Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновное лицо", - добавили в акимате Алматы.

Напомним, в конце января прошлого года после землетрясения в Алматы выявили утечку газа. Из-за этого 170 частных домов были отключены от газоснабжения. В тот же день специалистами компании были проведены оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки.

Через неделю сообщалось, что в Медеуском районе южной столицы вновь выявили утечку газа. Тогда от газоснабжения были временно отключены 130 многоэтажных домов и 173 частных дома в микрорайоне "Музтау".

Позднее в феврале прошлого года "КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа.

Также летом прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. После этой аварии более 600 домов в верхней части Алматы остались без газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212602-10-tys-kvartir-i-domov-bez-gaza-policiya-almaty-nachala-rassledovanie/

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