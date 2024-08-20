Более 600 домов остались без газа после ДТП с повреждением газовой трубы в Алматы
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Более 600 частных домов остались без газа в верхней части Алматы после ДТП, в результате которого была снесена газовая труба, передает NUR.KZ со ссылкой на QazaqGaz Aimaq.
Сегодня в Алматы на пересечении улицы Оспановой и проспекта Достык произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru. В результате была повреждена опора газовой трубы.
В пресс-службе QazaqGaz Aimaq рассказали о последствиях.
"Опуск арочного перехода был вырван на месте врезки с уличным газопроводом среднего давления. Выбита опора из-под арочного перехода уличного газопровода среднего давления. В связи с этим запорные арматуры перекрыты и опломбированы свинцовой пломбой", - гласит сообщение.
Из-за этого без газоснабжения остались 642 частных дома, 2 многоквартирных дома (40 квартир), 4 частных предприятия.
Ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить уже сегодня. Подача газа будет восстановлена.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2151222-bolee-600-domov-ostalis-bez-gaza-posle-dtp-s-povrezhdeniem-gazovoy-truby/