Более 600 домов остались без газа после ДТП с повреждением газовой трубы в Алматы

Более 600 частных домов остались без газа в верхней части Алматы после ДТП, в результате которого была снесена газовая труба, передает NUR.KZ со ссылкой на QazaqGaz Aimaq.

Сегодня в Алматы на пересечении улицы Оспановой и проспекта Достык произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru. В результате была повреждена опора газовой трубы.

В пресс-службе QazaqGaz Aimaq рассказали о последствиях.

"Опуск арочного перехода был вырван на месте врезки с уличным газопроводом среднего давления. Выбита опора из-под арочного перехода уличного газопровода среднего давления. В связи с этим запорные арматуры перекрыты и опломбированы свинцовой пломбой", - гласит сообщение.

Из-за этого без газоснабжения остались 642 частных дома, 2 многоквартирных дома (40 квартир), 4 частных предприятия.

Ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить уже сегодня. Подача газа будет восстановлена.