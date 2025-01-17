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Свыше 10 тыс. квартир и домов лишились газа в Алматы

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Поврежденный участок газопровода
Поврежденный участок газопровода. Фото: aimaq.kz

16 января в Турксибском районе Алматы в результате непрофессиональных действий частных лиц был поврежден участок подземного газопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "QazaqGaz Aimaq".

Как сообщается на официальном сайте АО "QazaqGaz Aimaq", 16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления QazaqGaz Aimaq.

Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия.

В связи с этим, в настоящий момент Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" оперативно приступил к выполнению аварийно-восстановительных работ поврежденного участка газопровода.

На время выполнения работ газоснабжение будет временно приостановлено для:

  • 8 048 квартир многоэтажных жилых домов;
  • 2 543 домов частного сектора;
  • 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

В целях обеспечения безопасности компания настоятельно просит местных жителей перекрыть газовые краны на время проведения работ и не открывать краны до завершения пусконаладочных мероприятий.

"Компания также напоминает, что любые работы вблизи инженерных коммуникаций должны проводиться только с разрешения соответствующих органов и с соблюдением всех необходимых норм и стандартов безопасности.

Уважаемые граждане, помните о важности соблюдения мер безопасности при использовании природного газа в быту. В случае обнаружения запаха газа или подозрения на утечку газа, пожалуйста, немедленно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу АО "QazaqGaz Aimaq" по номеру 104", - обращаются в компании к алматинцам.

Компания выражает благодарность за понимание и сотрудничество в обеспечении безопасности.

Напомним, в конце января прошлого года после землетрясения в Алматы выявили утечку газа. Из-за этого 170 частных домов были отключены от газоснабжения. В тот же день специалистами компании были проведены оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки.

Через неделю сообщалось, что в Медеуском районе южной столицы вновь выявили утечку газа. Тогда от газоснабжения были временно отключены 130 многоэтажных домов и 173 частных дома в микрорайоне "Музтау".

Позднее в феврале прошлого года "КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа.

Также летом прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. После этой аварии более 600 домов в верхней части Алматы остались без газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212478-svyshe-10-tys-kvartir-i-domov-lishilis-gaza-v-almaty/

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