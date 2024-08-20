Газовую трубу снесли во время ДТП в Алматы (видео)

В Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

На странице группы "Kris_p_almaty" опубликовали видео, которое, судя по описанию к посту, произошло на пересечении улицы Оспанова и проспекта Достык.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности ДТП.

По данным дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло сегодня в 9:50 в Медеуском районе.

"Водитель машины LiXiang, следуя по улице Оспанова в восточном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Subaru и далее допустил наезд на препятствие, а именно опору газовой трубы.

В результате данного ДТП за медицинской помощью обратился водитель Subaru. В настоящее время к расследованию аварии приступили сотрудники управления полиции Медеуского района", - сообщили в пресс-службе.

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