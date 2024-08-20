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Газовую трубу снесли во время ДТП в Алматы (видео)

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ДТП в Алматы, снесли газовую трубу
ДТП в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

На странице группы "Kris_p_almaty" опубликовали видео, которое, судя по описанию к посту, произошло на пересечении улицы Оспанова и проспекта Достык.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности ДТП.

По данным дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло сегодня в 9:50 в Медеуском районе.

"Водитель машины LiXiang, следуя по улице Оспанова в восточном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Subaru и далее допустил наезд на препятствие, а именно опору газовой трубы.

В результате данного ДТП за медицинской помощью обратился водитель Subaru. В настоящее время к расследованию аварии приступили сотрудники управления полиции Медеуского района", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Усть-Каменогорске сняли на видео, как водитель не справился с круговым движением и заехал в клумбу. Оказалось, что он сел за руль нетрезвым.

Также в соцсетях появились кадры с мопедистом по дороге в Алматы. В результате происшествия водитель транспортного средства скончался.

Кроме того, мы писали, что в Акмолинской области около трех часов ночи 18 августа произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили теперь уже бывшего полицейского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2151042-gazovuyu-trubu-snesli-vo-vremya-dtp-v-almaty-video/

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