Снег и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 17 января, в Астане обещают снег, в Шымкенте – дождь, а в Алматы – пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212406-sneg-i-dozhd-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/