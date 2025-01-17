Снег и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 17 января, в Астане обещают снег, в Шымкенте – дождь, а в Алматы – пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.