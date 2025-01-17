Экологи бьют тревогу из-за слишком теплой зимы в Казахстане (видео)

Эта зима для казахстанцев может стать самой теплой за полвека. Декабрь 2024-го уже побил температурный рекорд, но экологи этому не рады, передает сайт телеканала КТК.

В Казахстане декабрь 2024 года стал самым теплым за последние 47 лет, заявили синоптики. Даже на севере страны, где столбики термометров опускаются до минус 30 еще в начале зимы, было необычно тепло.

"Средняя за месяц температура воздуха по области составила 8-9 градусов мороза, что выше нормы на 4-6 градусов. В городе Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки плюс 1,3 градуса. Тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась плюс 0,8 градуса", - рассказала начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО Гульзат Газизова.

В это время года на севере толщина льда на реках обычно составляет как минимум 50 сантиметров. А в Петропавловске она сейчас всего 15. Из-за этого в городе даже пришлось менять привычное всем место для традиционных купаний на Крещение. Теперь праздничный обряд будет проходить в поселке неподалеку. Крещенских морозов в этом году, похоже, тоже не будет.

"Тех крещенских морозов, к которым привыкли жители Северо-Казахстанской области, минус 30 и ниже, в этом году не ожидается", - добавила Газизова.

Южные регионы к теплой зиме уже привыкли. Шапки, шарфы и перчатки для многих теперь и вовсе не обязательный аксессуар. Чем выше столбик термометра, тем лучше у людей настроение.

А вот экологам такие изменения настроение, наоборот, понижают. Аномальное тепло они называют результатом глобального изменения климата. И в этом, по словам специалистов, есть и вина самих людей. Перегруженные мегаполисы, большое количество машин и застроек – всё это не дает атмосфере остудиться. И последствия могут быть страшными.

"У нас же люди топят чем попало. Машины прогревают сутками. Многие даже не глушат автомобили. И это всё сказывается на атмосфере. Она становится перегретой. Это усложнит. Будет большая засуха, во-первых. Во-вторых, снижение обильных осадков. Ну, и те осадки, которые выпали, очень быстро будут таять и наносить ущерб государству в виде паводков, оттепели и всего остального", - заявил эколог Тимур Елеусизов.

Что касается прогнозов на ближайшее будущее, синоптики обещают: вторая половина января будет теплой, хотя погода ожидается неустойчивая. Жителям большинства регионов нужно готовиться к порывистому ветру, гололеду и туману.

В ближайшие дни на севере и востоке днем ожидается до минус 5. А вот на юге и юго-западе Крещение и вовсе пройдет при плюсовых значениях. Похолодание по всей стране наступит с опозданием – только на следующей неделе.

Источник: КТК