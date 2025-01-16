До 10 градусов тепла и снег обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 16 января, в Алматы и Шымкенте будет пасмурно, но без осадков, а в Астане обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.