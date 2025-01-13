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Спорткомплекс построят в Алматинской области на изъятые у коррупционеров деньги

Опубликовано:

Спортивный зал
Спортивный зал. Иллюстративное фото: Tom Sibley/Getty Images

Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области за счет возвращенных государству активов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Правительством выделено 1,1 млрд тенге на строительство спортивного комплекса в с. Жалагаш Кегенского района Алматинской области. Проект реализуется в рамках Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». По поручению Президента средства из Специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах.

Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований. Проектом предусмотрено несколько залов для занятия боксом, борьбой и другими видами спорта.

Всего в 2024 году в Казахстане возведено 90 физкультурно-оздоровительных комплексов, большая часть из которых в сельской местности. Кроме того, Правительством реализуется Программа по масштабной инвентаризации спортивной инфраструктуры до конца 2025 года: планируется строительство 113 новых объектов и реконструкция 26 действующих спортивных учреждений.

На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 50,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, в том числе одна музыкальная, спортивный комплекс, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада.

За счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» также ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы.

Работа продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210883-sportkompleks-postroyat-v-almatinskoy-oblasti-na-izyatye-u-korrupcionerov-dengi/

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