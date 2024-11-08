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Более 525 млрд тенге вернули Казахстану: на что их планируется потратить

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов, на котором было решено обратить 525 млрд тенге в пользу государства, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге, сообщается в Telegram-канале правительства.

Комиссия одобрила заключение соглашений с субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге.

Помимо перечисления денежных средств в специальный госфонд, Комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

"Как отметил глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Работа Комиссии продолжается.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре того же года президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

Недавно в правительстве рассказали, что на возвращенные государству средства построят соцобъекты в Туркестанской и Акмолинской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2184722-bolee-525-mlrd-tenge-vernuli-kazahstanu-reshena-sudba-etih-aktivov/

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