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Что построят в Казахстане за счет возвращенных государству средств

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На стройке
Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg / Getty Images

В правительстве рассказали о первых объектах, которые построят за счет возвращенных государству средств - планируется строительство соцобъектов в Туркестанской и Акмолинской областях, передает NUR.KZ.

Сообщается, что принято решение о выделении средств из Спецгосфонда на реализацию первых двух социальных проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области на сумму 890 млн тенге.

Так, в селе Зеренда Акмолинской области планируется строительство спортивного комплекса площадью более 6 тыс. м2 с пропускной способностью свыше 80 человек в смену.

Объект обеспечит досугом активное население – в районе свыше 14,5 тыс. человек систематически занимаются спортом.

Согласно проекту, центр оборудуют для занятий борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, оснастят необходимым оборудованием 2 тренажерных зала.

В спорткомплексе также будут предусмотрены инвентарные и другие вспомогательные помещения, необходимые для комфортного обучения и качественного восстановления спортсменов.

А в селе Темирлан Туркестанской области планируется строительство новой школы искусств на 300 мест.

Имеющееся каркасное здание, построенное в 1974 году, не отвечает современным санитарным и пожарным требованиям и не подлежит капитальному ремонту.

"При этом на сегодня комплекс считается действующим - в центре обучаются до 420 детей, что в 2 раза превышает его текущую пропускную способность, преподают 45 педагогов. Новый проект позволит создать условия на селе для качественного дополнительного образования в сфере искусств. Дети получат возможность заниматься музыкой, хореографией в комфортных условиях", - заявили в правительстве.

Сообщается, что на сегодняшний день в Специальном государственном фонде аккумулировано 177 млрд тенге. Все эти средства будут направлены на строительство социальных и инфраструктурных объектов, другие социально значимые цели - в том числе реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования, массового спорта и др.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре прошлого года президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В апреле этого года стало известно, какие еще незаконно приобретенные активы будут возвращены Казахстану.

В мае комиссия по возврату активов одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет министерства финансов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177127-chto-postroyat-v-kazahstane-za-schet-vozvrashchennyh-gosudarstvu-sredstv/

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