Опубликованы фото стадиона "Астана арена" после реконструкции
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На стадионе "Астана арена" завершены все строительно-монтажные работы с учетом рекомендаций UEFA, передает NUR.KZ со ссылкой на председателя маслихата города Ерлана Каналимова.
Председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов в своем Instagram-аккаунте опубликовал фото стадиона "Астана арена" после реконструкции.
"Стадион "Астана Арена" после реконструкции готов проводить международные матчи. На сегодняшний день проведены все строительно-монтажные работы с учетом рекомендаций UEFA.
В частности, выполнены работы по демонтажу старого покрытия, системы обогрева и полива поля, устранению травмоопасных водосточных лотков, замена искусственного газона. В декабре прошлого года покрытие футбольного поля прошло аттестацию UEFA для получения международного сертификата", - написал Каналимов.
Также он заявил, что в столице начаты работы по реконструкции дворца спорта "Казахстан".
"В настоящее время идут работы по оформлению надлежащей документации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на этот год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию по плану - 2026 год. Проект направлен на развитие водных видов спорта и фигурного катания, а также создание комфортных условий для активного досуга жителей столицы", - добавил Каналимов.
Напомним, из-за реконструкции стадиона "Астана арена" футбольный клуб "Астана" проводил матчи в Алматы. Так, матч с английским ФК "Челси" в декабре 2024 года состоялся на заснеженном стадионе. После публикации видео со стадиона в соцсетях, управляющий Центральным стадионом Алматы был отстранен от занимаемой должности.
К слову, несколько дней назад Ерлан Каналимов также рассказал, что в столице завершили демонтаж старейшего в городе стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова.
В ноябре 2024 года аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Байконыр рассказал, когда завершится реконструкция СК "Казахстан".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210388-opublikovany-foto-stadiona-astana-arena-posle-rekonstrukcii/