В Астане завершили демонтаж старейшего в городе стадиона

В столице завершили демонтаж старейшего в городе стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, передает NUR.KZ со ссылкой на председателя маслихата Астаны Ерлана Каналимова.

Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов на своей странице в опубликовал фотографии, сделанные на территории старейшего стадиона города - имени Кажымукана Мунайтпасова. На кадрах видно, что стадион полностью демонтирован, а на территории находятся только строительный мусор и рабочая техника.

Каналимов напомнил, что первый футбольный матч на стадионе состоялся 14 мая 1964 года, также здесь проходили состязания по регби.

"Исторический объект столицы некоторое время находился в бесхозном состоянии, его трибуны и подтрибунные помещения находились в аварийном состоянии. Техническое обследование, проведенное в 2020 году, выявило высокий износ конструкций, представлявший угрозу безопасности людей.

Столичный маслихат единогласно поддержал выделение денег на его реконструкцию. На сегодняшний день стадион полностью демонтирован, завершение планируется к концу 2025 года", - написал Каналимов.

Территория стадиона после сноса. Фото: facebook.com/Kanalimov

По данным председателя маслихата, вместимость стадиона составит 3 598 мест, включая VIP и места для маломобильных граждан.

"Пользоваться стадионом будут воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, жители и гости столицы, которые смогут использовать стадион для активного отдыха и занятий спортом. Объект будет оснащен согласно международным стандартам UEFA и FIFA", - добавил Каналимов.

Проект нового стадиона в Астане. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В пресс-службе акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о том, что демонтаж стадиона завершили.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что проект прошел госэкспертизу, а в Минпромстрое показывали фото проекта стадиона.

О том, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане снесут и построят заново, стало известно в 2021 году. Тогда в акимате объяснили, что столичный стадион был признан аварийным.

После этого в акимате показали, чем заменят старейший стадион в Астане. Тогда сообщалось, что по проекту на новом стадионе планируется организовать 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 квадратных метров, размерами 105 м х 68 м.