От должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы

Управляющий Центральным стадионом Алматы отстранен от занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию спортивных сооружений города Алматы.

Эту должность занимал Бауыржан Жумажанов.

"Мы приносим извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов (2,7% от общего количества посадочных мест на Центральном стадионе) западного сектора центрального стадиона Алматы", – пояснили в Дирекции спортивных сооружений города Алматы.

Отмечается, что, помимо данного кадрового решения, во избежание подобных инцидентов в будущем будет проведена проверка.

"Мы понимаем важность комфорта зрителей, особенно на таких значимых матчах, и приложим все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", – сообщили в организации.

Ранее посетители матча "Астана" – "Челси" делились видео, на которых видны сиденья стадиона, заваленные снегом. Некоторые посетители отнеслись к ситуации с юмором.

Отметим, что домашний матч закончился поражением "Астаны" со счетом 3:1. Автором единственного гола в составе казахстанской команды стал хорватский бомбардир "Астаны" Марин Томасов (45). Таким образом, "Челси" продолжает свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Лиги конференций.

Недавно также стало известно, что у Казахстанской федерации футбола сменился генеральный секретарь. Им стал Саян Хамитжанов, ранее (2008-2012) уже возглавлявший федерацию.