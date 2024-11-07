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Когда проблемный спорткомплекс "Казахстан" сдадут в эксплуатацию в Астане

Опубликовано:

Женис Касымбек
Женис Касымбек. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Байконыр рассказал, когда завершится реконструкция спортивного комплекса "Казахстан", передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек отметил, что проект был начат пять лет назад.

"Действительно, я с вами согласен. Считаю, что модель неудачно была выбрана, и мы в прошлом году в судебном порядке расторгли свои договорные отношения. Договор ГЧП был расторгнут. Через суд мы вернули объект и сейчас определяется компания, которая будет в следующем году достраивать объект. Для себя ставлю задачу - в ближайшие 1,5 года завершить проект", - сообщил аким.

По словам градоначальника, на этой площадке будут достроены бассейн и ледовый каток.

"Это будет нормальное, современное здание. Хотите, мы вам можем в ближайшие два месяца показать утвержденный проект, который пройдет через экспертизу. Помимо этого мы начинаем весной реконструкцию футбольного стадиона, который находится в районе Сарыарка. Это два объекта, которые исторически были в городе, будут в ближайшие 1,5 года достроены и введены в эксплуатацию", - резюмировал Касымбек.

Напомним, еще в апреле 2019 года стало известно, что спорткомплекс "Казахстан" оказался на грани аварии. Позже стало известно, что дворец спорта закрыли для проведения капитального ремонта.

В феврале 2021 года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов вновь подтвердил, что спорткомплекс пришел в негодность и находится в аварийном состоянии. Также он предположил, что здание придется полностью снести.

В прошлом году Касымбек рассказал, что будет с заброшенным спорткомплексом "Казахстан" в Астане. Сообщалось, что объект был признан аварийным - два года назад начались работы по его модернизации. Однако, по словам акима, инвестор в полной мере провести стройтельные работы не смог, поэтому работа практически встала на месте.

"Мы не допустим, чтобы некогда известный объект простаивал. Поэтому рассматриваем дополнительные источники финансирования", - отметил тогда аким Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184506-kogda-problemnyy-sportkompleks-kazahstan-sdadut-v-ekspluataciyu-v-astane/

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