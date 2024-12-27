Сюрприз для детей подготовили в Карагандинской области

В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района прошел новогодний утренник для детей из неблагополучных семей. Полицейские поздравили 70 ребятишек и вручили подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в районном Доме культуры поселка Ботакара Бухар-Жырауского района прошел новогодний утренник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Все они из неблагополучных семей, многие родители состоят на учете в органах внутренних дел.

"Такое мероприятие для 70-ти ребятишек, собранных со всего района, стало настоящим предновогодним сюрпризом", - говорится в сообщении.

Утренник организовали сотрудники ювенальной полиции УП района при содействии спонсора - местного жителя, предпринимателя.

Детей поздравили начальник ОМПС УП района Максат Жумашев, старший инспектор группы ювенальной полиции Виктория Канина.

Они пожелали подрастающему поколению крепкого здоровья, мирного неба над головой, удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи водили веселый хоровод вокруг елки.

Сами дети приняли активное участие в викторинах, новогодних играх. Всем юным участникам мероприятия полицейские вручили подарки.

Ранее сообщалось, что детская новогодняя елка "Қош келдің, Жаңа жыл!" прошла в Актобе. На традиционную президентскую новогоднюю елку были приглашены 180 юных актюбинцев.

Помимо этого, массу эмоций и впечатлений подарила детворе традиционная елка акима Карагандинской области. На новогодний праздник от имени главы государства собрались гости из всего региона.