Председателя совета ветеранов Карагандинской области сменили спустя 13 лет

На IV пленуме совета ветеранов Карагандинской области избрали нового председателя - им стал Габит Туяков. Помимо этого, по результатам мероприятия был обновлен состав организации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, совет ветеранов Карагандинской области возглавил Габит Туяков. Также обновился количественный состав организации. В регионе состоялся IV пленум областного совета ветеранов.

Сегодня совет ветеранов играет важную роль: никто из старшего поколения не должен остаться без внимания и заботы, считает председатель Центрального совета РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухабетов.

"Сегодня ветеранская организация активно работает во всех регионах. В 2019 году был принят закон о ветеранах, который был дополнен, а сейчас собираются новые предложения для улучшения работы. Этот закон помогает ветеранам решать свои вопросы. Уже четыре года реализуем программу на основе закона о медиации. Тысячи дел решились без суда. Мы не только значительно разгрузили судей, но и улучшили взаимоотношения людей", - говорит Бактыкожа Измухабетов.

На пленуме рассмотрели два ключевых вопроса - прием новых членов взамен выбывших и выбор нового председателя областного совета ветеранов.

Путем голосования председателем Карагандинского областного совета ветеранов избран Габит Туяков. Ранее он возглавлял совет ветеранов Караганды.

Нового председателя с назначением поздравил аким Карагандинской области Ермагабет Булекпаев. Он отметил, что опыт и профессионализм Габита Туякова всегда были направлены на благо общества.

"Габит Шоринович многие годы занимал ответственные должности на государственной службе. Мы уверены, что под вашим руководством совет ветеранов продолжит свою важную работу на благо нашего общества и страны в целом. Мы будем вместе работать с вами для достижения этих целей", - сказал глава региона.

Габит Туяков выразил благодарность за доверие и подчеркнул, что будет стремиться продолжить деятельность совета ветеранов, направленную на поддержку старшего поколения. До него в течение 13 лет руководителем совета ветеранов области был Оралды Торегожин.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника ДЧС Карагандинской области, полковника гражданской защиты Аманбека Бейсембаева и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Каркаралинского района, подполковника гражданской защиты Руслана Ешмаганбетова проводили на заслуженный отдых.

А экс-начальник полиции Карагандинской области Санжар Адилов стал замглавы МВД. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.