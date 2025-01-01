Сколько детей родилось в Казахстане в новогоднюю ночь

В Минздраве Казахстана рассказали о том, сколько детей родилось в нашей стране в новогоднюю ночь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области.

"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 34 малыша, на втором месте - Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости город Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение", - заявили в Минздраве.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей. В ведомстве отметили, что столько же детей появилось в Астане в прошлую новогоднюю ночь