В одном из городов Казахстана проведут проверку трат на новогоднее оформление

В Қонаеве проведут аудиторскую проверку после жалоб на новогоднее оформление города. Если проверка выявит нарушения, подрядчик будет наказан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Instagram-аккаунте акимата Қонаева сообщается о проведении аудиторской проверки после появившихся в соцсетях жалобах.

"В социальных сетях распространилась информация, касающаяся эстетического оформления города Қонаев. В публикации написано, что на данную услугу было потрачено 148 миллионов 528 тысяч тенге, а установленные объекты якобы не соответствуют технической документации.

В связи с этим подрядная компания обратилась к независимым аудиторам для проведения проверки. Если по итогам аудита будут выявлены нарушения, акимат примет соответствующие меры в отношении подрядчика", - сказано в сообщении.

Сообщается, что для выполнения государственного заказа городского отдела ЖКХ через портал государственных закупок было выбрано ГКП на ПХВ "Жасыл қала Конаев". Данное предприятие занималось установкой праздничной елки и установкой архитектурных форм на территории города.

"Государственный заказ предусматривал не только оформление объектов к Новому году, но и их освещение и привлекательность до конца года. Пляж №5 был украшен с целью повышения туристической привлекательности территории.

Малые архитектурные формы находится на балансе "Жасыл қала Конаев" и будут использоваться в последующие годы. В целом, в конце года государственные заказы на украшение города формируются как дополнительные работы по улучшению эстетического вида города. Акимат продолжает следить за ситуацией и предоставит дополнительную информацию по итогам проведенного аудита", - заявили в акимате.

В конце прошлого года мы писали, какие суммы выделили акиматы на новогоднее оформление городов по всему Казахстану. Так, в акимате Алматы рассказали, что на украшение южной столицы к Новому году в этом году потратили 800 млн тенге. В Астане на украшение города выделили 670 млн тенге. Аким столицы назвал эту сумму небольшой.

Также мы рассказывали, как ко встрече нового года готовятся на западе и востоке страны. Кроме того, сообщалось, что в регионах Казахстана не стали много тратиться на украшение городов - почти везде елки были прошлогодними.

Добавим, что во время празднования Шымкент чуть не лишился главной красавицы. Во время основного празднества ель полыхнула огнем. Позже выяснилось, что шымкентская елка чуть не сгорела из-за короткого замыкания.