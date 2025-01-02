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К казахстанцам обратились в МЧС

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Машина едет в буран
Метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/ Getty Images

В связи с ухудшением погодных условий в ряде областей Казахстана жителей просят соблюдать меры безопасности на дорогах и воздержаться от дальних поездок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в связи с ухудшением погодных условий (туман, метель, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта в пяти регионах (Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Ұлытау)", - сообщили в ведомстве.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток;
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Накануне движение на некоторых трассах было полностью ограничено в нескольких областях Казахстана из-за плохих погодных условий.

В одном из региональных ДЧС ранее также инструктировали, что делать, если вы застряли на трассе в непогоду. Подробнее - здесь.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на январь. Сообщалось, что в первой декаде января в Казахстане погоду будут формировать Атлантические циклоны, что обусловит неустойчивый характер погоды.

В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами - сильный снег, в южной половине страны - осадки в виде дождя, мокрого снега.

На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с, временами порывы будут достигать скорости 23-28 м/с, в северо-западной половине страны - 30 м/с и более.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207495-k-kazahstancam-obratilis-v-mchs/

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