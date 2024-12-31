Какой будет погода в Казахстане в январе

Синоптики сообщают, что в январе в Казахстане ожидаются осадки: снег с метелью, временами - сильный снег, на юге - дождь, мокрый снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В первой декаде января в Казахстане погоду будут формировать Атлантические циклоны, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами - сильный снег, в южной половине страны - осадки в виде дождя, мокрого снега.

На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с, временами порывы будут достигать скорости 23-28 м/с, в северо-западной половине страны - 30 м/с и более.

Температурный фон в первой декаде января ожидается:

на западе Казахстана колебание температур ночью - от -5…+2°С до -3…-12°С, днем - от -3…+5°С до 0…-8°С;

колебание температур ночью - от -5…+2°С до -3…-12°С, днем - от -3…+5°С до 0…-8°С; на северо-западе республики постепенное понижение ночью - от 0…-7°С до -10…-20°С, днем - от -5…+2°С до -8…-13°С;

республики постепенное понижение ночью - от 0…-7°С до -10…-20°С, днем - от -5…+2°С до -8…-13°С; на севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха: ночью - от -5…-13°С до 0…-8°С, днем - от -2…-8°С до -3…+2°С; затем постепенное понижение температуры воздуха ночью - до -10…-20°С, днем - до -5…-12°С;

страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха: ночью - от -5…-13°С до 0…-8°С, днем - от -2…-8°С до -3…+2°С; затем постепенное понижение температуры воздуха ночью - до -10…-20°С, днем - до -5…-12°С; на юге и на юго-востоке страны преобладающий температурный фон ночью - в районе -8…+2°С, днем - в диапазоне -3…+7°С; затем понижение температуры воздуха ночью - до -8…-15°С, днем - до -3…-10°С.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться:

в северной половине РК днем - до -5…+2°С;

РК днем - до -5…+2°С; в южной половине и на юго-западе страны - до +2…+12°С.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:

в северной половине и в центре и в центре РК ночью - до -25…-35°С, днем - до -15…-25°С;

РК ночью - до -25…-35°С, днем - до -15…-25°С; в южной половине и на юго-западе республики ночью - до -12…-22°С, днем - до -3…-15°С.

В течение января часто прогнозируются порывистый ветер, туман и гололед.

Прогноз на месяц, как отмечают в "Казгидромете", следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду и на 2-3 суток.