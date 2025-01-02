Снег и мороз до 13 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 2 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: К казахстанцам обратились в МЧС

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют снег. Днем воздух прогреется до -4 градусов, ночью температура опустится до -13 градусов. Скорость ветра – 11,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -1 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.